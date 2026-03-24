الإمارات: الاعتداء الإيراني بالبحرين أسفر عن إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع

نعت وزارة الدفاع الإماراتية، أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي قتل خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء الإيراني أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

من جهتها، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أحد منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه إلى جانب أفراد قوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي البحرين منذ 28 فبراير الماضي.

كما أعلنت في بيان، عن «إصابة عدد من منتسبيها وأشقائهم من منتسبي القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء تأدية الواجب الوطني في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة».