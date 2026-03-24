بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية

الإمارات: الاعتداء الإيراني بالبحرين أسفر عن إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نعت وزارة الدفاع الإماراتية، أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي قتل خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء الإيراني أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

من جهتها، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أحد منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه إلى جانب أفراد قوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي البحرين منذ 28 فبراير الماضي.

كما أعلنت في بيان، عن «إصابة عدد من منتسبيها وأشقائهم من منتسبي القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء تأدية الواجب الوطني في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة».

 

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و242 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
“الطيران المدني الكويتي” تقدم رسالة احتجاج لـ “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران
وزير الداخلية يشيد بالكفاءة العالية للقطاعات الأمنية وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات
عون: لبنان لن يخوض حروب الآخرين على أرضه وقرار السلم والحرب بيد الدولة
انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس 
