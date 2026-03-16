الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية.