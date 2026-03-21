الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٠ مساءً
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 3 صواريخ باليستية، و 8 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت في بيان لها، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 341 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1748 طائرة مسيرة.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات...

إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي الإماراتي كإجراء احترازي استثنائي

إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي الإماراتي كإجراء احترازي استثنائي

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغالية ، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

إقرأ المزيد

الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية
العالم

الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج...

العالم
الدفاع الإماراتية: التعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيّرات إيرانية اليوم
العالم

الدفاع الإماراتية: التعامل مع 4 صواريخ باليستية...

العالم
أم القيوين: اندلاع حريق في مبنى إثر هجوم بمسيّرة دون إصابات
العالم

أم القيوين: اندلاع حريق في مبنى إثر...

العالم
إمارة الفجيرة: حريق في منطقة الصناعات البترولية بعد استهداف بمسيّرة
العالم

إمارة الفجيرة: حريق في منطقة الصناعات البترولية...

العالم
أبوظبي.. مقتل شخص في سقوط صاروخ إيراني على مركبة
العالم

أبوظبي.. مقتل شخص في سقوط صاروخ إيراني...

العالم
إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي الإماراتي كإجراء احترازي استثنائي
العالم

إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي الإماراتي كإجراء...

العالم
الإمارات: القبض على 10 مقيمين لنشرهم مقاطع مضللة
العالم

الإمارات: القبض على 10 مقيمين لنشرهم مقاطع...

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714...

العالم