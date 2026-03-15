الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية

أعلنت السلطات المختصة في الإمارات، القبض على 25 شخصا بتهمة تمجيد إيران وقيادتها والترويج لأعمالها العسكرية والإشادة بقيادتها والدعوة للتضامن معها، إضافة إلى نشر بعضهم مقاطع مفبركة.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية, أنها تعاملت مع 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية, أن هذه الاعتداءات أدت إلى وفاة 6 أشخاص، و141 حالة إصابة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1600 طائرة مسيرة.