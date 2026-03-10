الإمارات تدمّر 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية دمرت 8 منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر, كما رصدت 35 طائرة مسيرة اعترضت 26 منها, بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي دولة الإمارات.

وذكرت -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني تم رصد 262 صاروخًا باليستيًا, و1475 طائرة مسيرة و8 صواريخ جوالة, وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة.