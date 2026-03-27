الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.