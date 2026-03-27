تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي برنت يلامس 111 دولارًا الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه
قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم.
وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.