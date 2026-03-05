الإمارات: سقوط شظايا أسفر عن إصابة 6 مواطنين في أبوظبي

تعاملت السلطات المختصة في إمارة أبوظبي مع واقعة ناجمة عن سقوط شظايا في موقعين بمنطقة إيكاد 2، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن المصابين من الجنسية الباكستانية والنيبالية، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.