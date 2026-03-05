الإمارات: سقوط شظايا أسفر عن إصابة 6 مواطنين في أبوظبي

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
تعاملت السلطات المختصة في إمارة أبوظبي مع واقعة ناجمة عن سقوط شظايا في موقعين بمنطقة إيكاد 2، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن المصابين من الجنسية الباكستانية والنيبالية، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.