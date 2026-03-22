الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.