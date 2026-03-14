الإمارات: نتعامل مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية, اليوم, مع 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية, أن هذه الاعتداءات أدت إلى وفاة 6 أشخاص، و141 حالة إصابة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1600 طائرة مسيرة.