الإمارات: نتعامل مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية, اليوم, مع 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية, أن هذه الاعتداءات أدت إلى وفاة 6 أشخاص، و141 حالة إصابة.
ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1600 طائرة مسيرة.