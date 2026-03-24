بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية | ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب | الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 | العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني | مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران | مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز | الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر | متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر | عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي | محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

الإمارات: ندين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على البحرين

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
الإمارات: ندين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على البحرين
المواطن - فريق التحرير

أدانت الإمارات، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف مملكة البحرين، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت الإمارات، في بيان مساء اليوم، إن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديدًا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني

البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني

الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الشهيد، وإلى المملكة المغربية الشقيقة وشعبها في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، «شهيد الواجب من القوات المسلحة بدولة الإمارات الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو يؤدي واجبه الوطني إلى جانب إخوانه بقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة».

إقرأ المزيد

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات
العالم

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3...

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714...

العالم
البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني
العالم

البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد...

العالم
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
العالم

الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة...

العالم