الإمارات: ندين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على البحرين

أدانت الإمارات، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف مملكة البحرين، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت الإمارات، في بيان مساء اليوم، إن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديدًا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الشهيد، وإلى المملكة المغربية الشقيقة وشعبها في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، «شهيد الواجب من القوات المسلحة بدولة الإمارات الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو يؤدي واجبه الوطني إلى جانب إخوانه بقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة».