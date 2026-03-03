Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات: نملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية والحياة مستمرة بشكل طبيعي

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
الإمارات: نملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية والحياة مستمرة بشكل طبيعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مسؤولون إماراتيون، خلال إحاطة إعلامية موسعة الثلاثاء، أن دولة الإمارات في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع التصعيد الإقليمي الراهن، مشددين على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، إن دولة الإمارات لم ولن تقبل المساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مضيفا أن “الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء عليها”.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية

الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية

الإمارات تعلق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي الاثنين والثلاثاء

الإمارات تعلق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي الاثنين والثلاثاء

وتابع: “نؤكد أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة”.

وأكد: “تمتلك دولة الإمارات منظومة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، إضافة إلى مخزون استراتيجي كاف من الذخائر يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة، ونملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
العالم

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7...

العالم
الإمارات تعلق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي الاثنين والثلاثاء
السوق

الإمارات تعلق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي...

السوق
السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
السعودية

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن...

السعودية
الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية
أخبار رئيسية

الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب...

أخبار رئيسية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من...

العالم
الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
العالم

الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ...

العالم
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
العالم

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات...

العالم