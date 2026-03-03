الإمارات: نملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية والحياة مستمرة بشكل طبيعي

أكد مسؤولون إماراتيون، خلال إحاطة إعلامية موسعة الثلاثاء، أن دولة الإمارات في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع التصعيد الإقليمي الراهن، مشددين على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، إن دولة الإمارات لم ولن تقبل المساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مضيفا أن “الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء عليها”.

وتابع: “نؤكد أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة”.

وأكد: “تمتلك دولة الإمارات منظومة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، إضافة إلى مخزون استراتيجي كاف من الذخائر يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة، ونملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر.