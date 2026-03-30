الإيطالي سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس

تُوِّج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد فوزه في المباراة النهائية على التشيكي ييري ليهيتشكا بنتيجة (6-4 و6-4)، ليصبح أول لاعب يحقق “ثنائية الشمس المشرقة” دون خسارة أي مجموعة.

وحقق المصنف الثاني عالميًا نسبة 92 بالمئة من نقاط إرساله الأول، كما أنقذ جميع فرص كسر الإرسال الثلاث التي واجهها، ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولات الأساتذة دون خسارة أي مجموعة، رافعًا عددها إلى 17 مباراة.

وبات سينر أول لاعب منذ روجر فيدرر عام 2017 يحرز لقبي إنديان ويلز وميامي تواليًا، وهو الإنجاز المعروف بـ”ثنائية الشمس المشرقة”، نسبةً إلى موقع البطولتين في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا.