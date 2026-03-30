الإيطالي سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
تُوِّج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد فوزه في المباراة النهائية على التشيكي ييري ليهيتشكا بنتيجة (6-4 و6-4)، ليصبح أول لاعب يحقق “ثنائية الشمس المشرقة” دون خسارة أي مجموعة.
وحقق المصنف الثاني عالميًا نسبة 92 بالمئة من نقاط إرساله الأول، كما أنقذ جميع فرص كسر الإرسال الثلاث التي واجهها، ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولات الأساتذة دون خسارة أي مجموعة، رافعًا عددها إلى 17 مباراة.
وبات سينر أول لاعب منذ روجر فيدرر عام 2017 يحرز لقبي إنديان ويلز وميامي تواليًا، وهو الإنجاز المعروف بـ”ثنائية الشمس المشرقة”، نسبةً إلى موقع البطولتين في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا.