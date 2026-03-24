الاتحاد الآسيوي يقر إقامة أدوار الحسم بنظام التجمع في جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية في منطقة الغرب ستُقام بنظام التجمع ومن مباراة واحدة، وذلك عقب التأجيل السابق الذي شهدته المنافسات.

وتقرر إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025- 2026 يومي 13 و14 أبريل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، تمهيدًا لانطلاق نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة – جدة 2026، المقررة خلال الفترة من 16 حتى 25 أبريل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه حرصًا على مواءمة جدول المنافسات مع الروزنامة القارية المكثفة، ستُقام مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي من بطولتي دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026 بنظام المباراة الواحدة، يومي 19 و22 أبريل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الملاعب المستضيفة لهذه المباريات ضمن نظام التجمع.