الاتحاد السعودي: إقالة هيرفي رينارد شائعة والجهاز الفني مستمر

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم صحة ماتم تداوله من شائعات بشأن إنهاء التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الأول هيرفي رينارد.
وقال الاتحاد، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن عمل الجهاز الفني مستمر وفق الخطة الفنية المعتمدة لإعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة.
وجاء البيان إشارةً إلى ما يتم تداوله حول إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد هيرفي رينارد.
ويخوض المنتخب الوطني مساء اليوم مباراة ودية أمام صربيا ضمن مرحلة الإعداد لكأس العالم 2026، في إطار البرنامج الفني المعتمد لتجهيز المنتخب بأفضل صورة.