Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة أمام الزوار والمصلين لليوم الخامس على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيًا على الأقل، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل، ونابلس، وطوباس.

قد يهمّك أيضاً
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزيرٍ إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد