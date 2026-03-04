الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة أمام الزوار والمصلين لليوم الخامس على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيًا على الأقل، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل، ونابلس، وطوباس.