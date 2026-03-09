الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم العاشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة وعلى مداخل المدن والبلدات في الضفة الغربية.
وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن قلقيلية والخليل وبيت لحم، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في طوباس ونابلس والأغوار الشمالية.