الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم العاشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة وعلى مداخل المدن والبلدات في الضفة الغربية.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن قلقيلية والخليل وبيت لحم، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في طوباس ونابلس والأغوار الشمالية.