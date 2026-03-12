الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي

علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام حركة الزوار والمصلين، لليوم الثالث عشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وعلى مداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.
في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًا على الأقل، واحتجزت العشرات، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، استهدفت عددًا من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافق ذلك مع إقدام مجموعة من المستعمرين على إحراق مسجد في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين على المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية.