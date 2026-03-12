الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام حركة الزوار والمصلين، لليوم الثالث عشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وعلى مداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًا على الأقل، واحتجزت العشرات، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، استهدفت عددًا من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافق ذلك مع إقدام مجموعة من المستعمرين على إحراق مسجد في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين على المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية.