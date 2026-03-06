الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السابع على التوالي

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم السابع على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة، وعلى مداخل المدن والبلدات بالضفة الغربية.
وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش، اليوم، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، ترافق ذلك مع اعتداء مجموعة من المستعمرين على أراضي بلدة ترمسعيا شرق مدينة رام الله، وبلدتي بدّو وبيت إكسا شمال مدينة القدس، لصالح التوسع الاستعماري.