الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم السابع على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة، وعلى مداخل المدن والبلدات بالضفة الغربية.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش، اليوم، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، ترافق ذلك مع اعتداء مجموعة من المستعمرين على أراضي بلدة ترمسعيا شرق مدينة رام الله، وبلدتي بدّو وبيت إكسا شمال مدينة القدس، لصالح التوسع الاستعماري.