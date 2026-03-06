Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السابع على التوالي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السابع على التوالي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم السابع على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة، وعلى مداخل المدن والبلدات بالضفة الغربية.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش، اليوم، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، ترافق ذلك مع اعتداء مجموعة من المستعمرين على أراضي بلدة ترمسعيا شرق مدينة رام الله، وبلدتي بدّو وبيت إكسا شمال مدينة القدس، لصالح التوسع الاستعماري.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مجددًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي
العالم

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس...

العالم