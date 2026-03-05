الانتهاء من استبدال خطوط مياه شمال الرياض بتكلفة تجاوزت 81 مليون ريال

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه شمال مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت (81) مليون ريال. مبينة أنّ المشروع تضمّن استبدال عدد من خطوط المياه بأطوال تجاوزت (18) ألف متر طولي، وذلك لخدمة مركز بنبان وحي العارض شمال مدينة الرياض.
وبيّنت أنّ المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ منظومة مشاريع مائية بهدف رفع كفاءة خطوطها وشبكاتها، وزيادة نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة، إضافةً إلى تحقيق الأمن المائي في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض.
وأشارت المياه الوطنية إلى أنّها تواصل جهودها بخطى متسارعة لتنفيذ مشاريع تدعم البِنية التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير كفاءة العمليات التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، مؤكدةً التزامها بتحقيق أهدافها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع لتحقيق المستهدفات المرجوّةِ منها في ظل رؤية السعودية الطموحة 2030.