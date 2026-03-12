Icon

السعودية
تخدم أكثر من 40 ألف مستفيد

الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن الانتهاء من تنفيذ مشاريع منظومة خدمات الصرف الصحي بمحافظة القنفذة، والتي شملت إنشاء محطة معالجة بيئية إلى جانب تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت (228) مليون ريال. ويأتي ذلك ضمن مشاريع الخدمات البيئية الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبنية التحتية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة أن محطة المعالجة في القنفذة تم تنفيذها لتعمل بسعة تصل إلى (7,500) متر مكعب يومياً، وتُعد عنصراً رئيسياً ضمن مكونات المنظومة، حيث تسهم في معالجة مياه الصرف الصحي بطرق آمنة وفعّالة، وبما يحقق المتطلبات البيئية والتنظيمية، ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

إضافة لتنفيذ خطوط رئيسية وشبكات صرف صحي تجاوزت أطوالها (100) ألف متر طولي، وإنشاء (5) محطات رفع لدعم نقل مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة، لخدمة أكثر من (40) ألف مستفيد في عدد من الأحياء شملت: الخالدية الشمالية والخالدية الجنوبية والبلد القديم، والبرج، والشرقية والغربية.

وأكدت الشركة أن تنفيذ مشاريع منظومة الخدمات البيئية في القنفذة يأتي ضمن جهودها للحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع كفاءة الخدمات البيئية، وزيادة نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة.

ودعت الشركة عملاءها في أحياء الخالدية الشمالية والجنوبية والبلد القديم والبرج والشرقية والغربية بمحافظة القنفذة لطلب خدمة توصيل الصرف الصحي عبر قنواتها الرسمية سواء الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa) أو تطبيق المياه الوطنية، مؤكدةً على أهمية استكمال وإرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة لضمان سرعة تنفيذ الطلبات.

