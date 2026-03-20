الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon

البترول الكويتية: حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
البترول الكويتية: حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة
المواطن - واس

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، تعرض مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فجر اليوم، لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحدات المصفاة.

وأفادت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة هذه الهجمات.
وأوضحت أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع الحريق، كما تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.

