البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أمر النائب العام في مملكة البحرين بإحالة 14 متهمًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية في أربع قضايا منفصلة، بعد ثبوت تورطهم في جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وشمل قرار الإحالة متهمُا تلقى تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للحرس الثوري، وآخرين قاموا برصد وتصوير منشآت ومواقع حيوية وحساسة داخل المملكة بهدف تقديمها لجهات معادية للقيام بأعمال تخريبية وعدائية.

وأوضحت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة العامة أن المتهمين شكلوا خلايا إرهابية وتلقوا تكليفات مباشرة بجمع معلومات سرية تندرج ضمن أسرار الدفاع عن البلاد.

كذلك تورطت إحدى المتهمات في إدارة حسابات إلكترونية لنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تهدف إلى إثارة الفزع والتحريض على استهداف مواقع هامة.

وشدد المحامي العام على أن هذه الأفعال تمثل خيانة عظمى للوطن وتعديًا صارخًا على سيادة الدولة، مشددًا على أن القضاء سيتصدى بكل حزم لمثل هذه المخططات التي تهدف لزعزعة استقرار وأمن البحرين.

