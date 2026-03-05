البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز جراء هجوم إيراني

أعلن مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين عن اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز، جراء هجوم صاروخي إيراني آثم.

وقال المركز، في بيان: “إنه قد تم إخماد الحريق بنجاح، ولم يتم تسجيل أي إصابات، وإن المصفاة تواصل عملياتها بشكل طبيعي”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا القيام بعملية تقييم شاملة للأضرار.