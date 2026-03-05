Icon

البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز جراء هجوم إيراني

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
المواطن - واس

أعلن مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين عن اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز، جراء هجوم صاروخي إيراني آثم.

وقال المركز، في بيان: “إنه قد تم إخماد الحريق بنجاح، ولم يتم تسجيل أي إصابات، وإن المصفاة تواصل عملياتها بشكل طبيعي”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا القيام بعملية تقييم شاملة للأضرار.

