البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز جراء هجوم إيراني

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أعلن مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين عن اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز، جراء هجوم صاروخي إيراني آثم.
وقال المركز، في بيان: “إنه قد تم إخماد الحريق بنجاح، ولم يتم تسجيل أي إصابات، وإن المصفاة تواصل عملياتها بشكل طبيعي”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا القيام بعملية تقييم شاملة للأضرار.