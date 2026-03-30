الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

البحرين: اعتراض وتدمر 8 صواريخ و 7 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٢ مساءً
البحرين: اعتراض وتدمر 8 صواريخ و 7 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

أكد مركز الاتصال الوطني البحريني أنه وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قامت منظومات الدفاع الجوي بقوة الدفاع باعتراض وتدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 182 صاروخًا و398 طائرة مسيّرة استهدفت أمن وسلامة مملكة البحرين.

وجدد المركز التأكيد على الجميع أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

البحرين.. القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر

البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
اعتراض وتدمير 154 صاروخًا و362 طائرة مسيرة استهدفت البحرين
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
البحرين.. القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله
البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخا و391 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني
