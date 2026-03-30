البحرين: اعتراض وتدمر 8 صواريخ و 7 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة

أكد مركز الاتصال الوطني البحريني أنه وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قامت منظومات الدفاع الجوي بقوة الدفاع باعتراض وتدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 182 صاروخًا و398 طائرة مسيّرة استهدفت أمن وسلامة مملكة البحرين.

وجدد المركز التأكيد على الجميع أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة.