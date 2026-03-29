الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخا و391 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٥ مساءً
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخا و391 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين لـ 174 صاروخا و391 طائرة مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني.

ودعت القيادة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، “الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة”.

وطالبت القيادة بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن “هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين”.

 

