البحرين: اعتراض وتدمّر 143 صاروخًا و244 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

اعترضت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين (143) صاروخًا و(244) طائرة مسيّرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الغاشكة التي استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية-، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.