Icon

البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة Icon حِجر إسماعيل.. المساحة التي بقيت شاهدة على تاريخ الكعبة المشرفة عبر القرون Icon قطر: تصدينا لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة Icon مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار Icon شرطة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon ترامب: هزمنا إيران ودمرناها عسكريًا واقتصاديًا وسنؤمّن الملاحة بمضيق هرمز Icon ولي العهد يُعزي سلطان عُمان في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد Icon 2500 زائر وزائرة لفعاليات “بسطة خير 2026” في نجران  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الدفاعية الجوية تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة من اعتراض وتدمير (125) صاروخًا و(203) طائرات مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وطالبت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع في البحرين؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

