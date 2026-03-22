ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 145 صاروخا و 246 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة، “إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ”.

ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

البحرين: اعتراض وتدمّر 143 صاروخًا و244 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

وناشدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع، بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وتبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

البحرين: تدمير 134 صاروخًا و238 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا
ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة
أنباء عن انشقاق دبلوماسيين إيرانيين وطلبات لجوء سياسي
الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية
البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و242 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين
قوة دفاع البحرين: اعتراض 4 صواريخ و3 مسيّرات اليوم
