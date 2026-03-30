البحرين.. القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله اللبناني.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله اللبناني الإرهابي، قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وبحسب البيان، فقد دلت إفادات المقبوض عليهم، أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان، تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

وتابع البيان: المقبوض عليهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الايراني الآثم، الذي تتعرض له مملكة البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي ، تمهيدا لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين.

ووفق البيان، أشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

