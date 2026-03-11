Icon

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن Icon الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم Icon فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة Icon البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد Icon اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

العالم
هذه الممارسات تشكل إضرارا بالأمن والنظام العام

البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ مساءً
البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، تمكنت من رصد 6 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية.

حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

هذا ، وتهيب وزارة الداخلية البحرينية بالجميع ، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.

