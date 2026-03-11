السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية
أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، تمكنت من رصد 6 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية.
حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
هذا ، وتهيب وزارة الداخلية البحرينية بالجميع ، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.