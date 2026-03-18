Icon

المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المالي Icon أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد Icon رؤية جديدة حول أصل الكويكب 2016 إتش أو3 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon يلو تحتفي بنجاح العام الخامس على التوالي من مبادرتها لإفطار مليون صائم Icon صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon منصة إحسان تبدأ في استقبال زكاة الفطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ مساءً
المواطن - واس

أكدت مملكة البحرين خلو أجوائها ومياهها من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي ضوء الاعتداء الإيراني الغاشم على مملكة البحرين.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين أنه يواصل عبر منظومة الرصد الإشعاعي والبيئي المنتشرة في مختلف محافظات البحرين عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتواصل المستمر مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، والجهات الإقليمية والدولية المختصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة أي مستجدات بشكل دقيق وفوري.
وأشار المجلس -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- إلى أن جميع المؤشرات البيئية والإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني
العالم

العالم
قوة دفاع البحرين: اعتراض 4 صواريخ و3 مسيّرات اليوم
العالم

العالم
قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية
العالم

العالم
البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني
العالم

العالم
إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لنشر أخبار كاذبة ومقاطع مفبركة في البحرين
العالم

العالم
البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
العالم

العالم
اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
العالم

العالم