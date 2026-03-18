البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية

أكدت مملكة البحرين خلو أجوائها ومياهها من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي ضوء الاعتداء الإيراني الغاشم على مملكة البحرين.

وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين أنه يواصل عبر منظومة الرصد الإشعاعي والبيئي المنتشرة في مختلف محافظات البحرين عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتواصل المستمر مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، والجهات الإقليمية والدولية المختصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة أي مستجدات بشكل دقيق وفوري.

وأشار المجلس -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- إلى أن جميع المؤشرات البيئية والإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.