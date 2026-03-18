البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية

المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المالي أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد رؤية جديدة حول أصل الكويكب 2016 إتش أو3 توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية يلو تحتفي بنجاح العام الخامس على التوالي من مبادرتها لإفطار مليون صائم صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة منصة إحسان تبدأ في استقبال زكاة الفطر
أكدت مملكة البحرين خلو أجوائها ومياهها من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي ضوء الاعتداء الإيراني الغاشم على مملكة البحرين.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين أنه يواصل عبر منظومة الرصد الإشعاعي والبيئي المنتشرة في مختلف محافظات البحرين عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتواصل المستمر مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، والجهات الإقليمية والدولية المختصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة أي مستجدات بشكل دقيق وفوري.
وأشار المجلس -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- إلى أن جميع المؤشرات البيئية والإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.