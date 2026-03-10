البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة علاقة بين شرب المياه الجوفية وزيادة خطر الإصابة بالشلل الرعاش
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة استهدفت أراضي البحرين.
وبيّنت القيادة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.