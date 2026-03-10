البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة استهدفت أراضي البحرين.

وبيّنت القيادة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.