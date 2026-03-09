البحرين: حريق بمنشأة في المعامير بعد عدوان إيراني

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، الإثنين، اندلاع حريق اندلع بإحدى المنشآت في المعامير، بعد أن استهدفها “عدوان إيراني آثم وتمت السيطرة عليه.

حريق في البحرين

وأشار المركز إلى وقوع أضرار مادية، من دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت وكالة أنباء “رويترز”، أفادت نقلا عن شاهد، ⁠برؤية دخان كثيف يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو ‌النفطية في البحرين، صباح الإثنين.

وقال ‌الشاهد إن الدخان أحاط بالمصفاة بعد ‌أن ‌أعلنت ⁠الحكومة في وقت سابق عن ⁠وقوع ‌إصابات وأضرار ⁠في منطقة سترة، ⁠نتيجة هجوم ​إيراني ⁠بطائرات مسيّرة.

وتعد بابكو المصفاة النفطية الرئيسية في البحرين، ومنشأة حيوية لقطاع الطاقة في البلاد.