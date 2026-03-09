البحرين: حريق بمنشأة في المعامير بعد عدوان إيراني

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة
أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، الإثنين، اندلاع حريق اندلع بإحدى المنشآت في المعامير، بعد أن استهدفها “عدوان إيراني آثم وتمت السيطرة عليه.
وأشار المركز إلى وقوع أضرار مادية، من دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وكانت وكالة أنباء “رويترز”، أفادت نقلا عن شاهد، برؤية دخان كثيف يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو النفطية في البحرين، صباح الإثنين.
وقال الشاهد إن الدخان أحاط بالمصفاة بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن وقوع إصابات وأضرار في منطقة سترة، نتيجة هجوم إيراني بطائرات مسيّرة.
وتعد بابكو المصفاة النفطية الرئيسية في البحرين، ومنشأة حيوية لقطاع الطاقة في البلاد.