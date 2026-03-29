البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر.

وأوضحت في بيان لها، أنه حفاظاً على سلامة البحارة ومرتادي البحر في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني سافر ، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ، وما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على سلامة المواطنين والمقيمين ، تعلن وزارة الداخلية ، حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من مستخدمي سفن الصيد والنزهة، وذلك في ضوء الإجراءات المتخذة لحماية سواحل البحرين.

ويبدأ الحظر من السادسة مساءً (1800) وحتى الرابعة صباحاً (0400) وذلك اعتباراً من اليوم ولحين إشعار آخر ، حيث يأتي القرار امتداد للقرارات السابقة التي تنظم الحركة البحرية وفق ما توضحه الخارطة المرفقة.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع مرتادي البحر ، الالتزام بوقت الحظر البحري، وعدم الاقتراب من السواحل ، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.