البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عن ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم لمدة 60 يومًا، لقيامهم بإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر بين المواطنين والمقيمين والإخلال بالسكينة العامة.

وقالت داخلية البحرين عبر منصة إكس، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.