البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم أن عدوانًا إيرانيًا سافرًا استهدف، خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق.

وأكدت -وفق وكالة أنباء البحرين- أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.