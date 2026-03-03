Icon

البديوي: الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٥ مساءً
المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الجبانة والغادرة على دول المجلس واستهدافها للمنشآت المدنية والدبلوماسية، وآخرها مقرات السفارات الأمريكية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في انتهاك واضح لجميع القوانين الدولية والأممية المتعلقة بمقار البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى التعدي السافر على منشآت مدنية وسكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر.

وأكَّد أن هذه الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول المجلس وتصعيدها غير المبرر وغير القانوني دليل صارخ على نواياها الخبيثة تجاه دول المجلس، وسعيها الدائم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم, مشيرًا إلى أن استهداف أراضي دول المجلس لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، وأنه يتوجب على إيران الوقف الفوري لاعتداءاتها الهمجية، مجددًا تضامن دول المجلس كافة ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

