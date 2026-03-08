البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية

سخّرت أمانتا العاصمة المقدسة والمدينة المنورة أكثر من 18 ألف كادر بشري وما يقارب 6 آلاف آلية ومعدة تشغيلية ضمن خطط تشغيلية مكثفة رفعت من خلالها وزارة البلديات والإسكان مستوى الجاهزية البلدية مع دخول العشر الأواخر من رمضان، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضحت الوزارة أن الخطط التشغيلية تشمل رفع كفاءة نظافة المرافق والإصحاح البيئي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية لضمان جودة الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة عالية في أعداد القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبيّنت أن أمانة العاصمة المقدسة سخّرت أكثر من 13 ألف كادر بشري يعملون على مدار الساعة لدعم أعمال النظافة والتشغيل في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد الحرام، إلى جانب تشغيل منظومة متكاملة من الآليات والمعدات المتخصصة التي تسهم في الحفاظ على نظافة المواقع ذات الكثافة العالية وتسهيل حركة الزوار والمعتمرين.

وجهّزت الأمانة خمسة مواقع لمواقف السيارات بطاقة استيعابية تتجاوز 42 ألف مركبة ضمن منظومة تنظيم مروري متكاملة تسهم في تسهيل حركة الوصول إلى المسجد الحرام وتقليل الازدحام في المنطقة المركزية.

خطة عمل شاملة

وفي المدينة المنورة، رفعت الأمانة جاهزيتها التشغيلية عبر خطة عمل شاملة تشمل رفع كفاءة نظافة المرافق والإصحاح البيئي، ومتابعة سلامة البنية التحتية، وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية لمكافحة الغش التجاري وضبط الباعة الجائلين.

ودعمت الأمانة أعمالها الميدانية بأكثر من 5 آلاف كادر بشري وما يزيد على 1230 آلية تشغيلية، إلى جانب تفعيل عدد من المنصات الإلكترونية التي تسهم في رفع كفاءة متابعة البلاغات وتحسين سرعة الاستجابة للخدمات البلدية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة المدن المقدسة بأعلى مستويات الجاهزية التشغيلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.