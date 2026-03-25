البنتاجون يبرم صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات دفاع كبرى لتعزيز إنتاج الأسلحة والذخائر بشكل كبير، في إطار ما وصفه المسؤولون بتبنى الجيش الأمريكى لحالة تأهب حربي.
وشملت الاتفاقيات الموقعة شركات بي إيه إي سيستمز ولوكهيد مارتن وهانيويل، حيث أوضحت الوزارة أن شركة هانيويل للفضاء ستقوم بزيادة هائلة في تصنيع المكونات الأساسية للمخزون الوطني من الذخيرة، عبر استثمار يبلغ 500 مليون دولار يمتد على عدة سنوات.
كما تعهدت شركتا بي إيه إي سيستمز ولوكهيد مارتن برفع إنتاج أنظمة التوجيه للقذائف الاعتراضية الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي ثاد إلى أربعة أضعاف المستويات الحالية.
وأوضح مسؤولو البنتاجون إلى أن اتفاقية منفصلة مع لوكهيد مارتن ستعمل على تسريع تصنيع نظام صاروخ الضربة الدقيقة الخاص بالشركة.
وجاء الإعلان عن هذه الزيادات الإنتاجية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء العمليات العسكرية ضد إيران التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.