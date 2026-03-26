البورصة البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (1.33%).

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (134.67) نقطة، ليصل عند مستوى (9972.17) نقطة.