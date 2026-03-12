التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان

تواصل الفرق الرقابية في وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثّفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خططها الموسمية المتزامنة مع موسم العمرة، والزيارة للمسجد النبوي لعام 1447هـ، ومع توافد الزوّار إلى المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة توافر السلع والتأكد من سلامتها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وتهدف الجولات إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمخالفة للمواصفات، إلى جانب تهيئة السبل اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية نفّذت (11,857) زيارة ميدانية على منافذ البيع منذ بداية شهر رمضان المبارك، وباشرت (2,180) بلاغًا، وطبّقت (241) مخالفة فورية على منشآت تجارية مخالفة.

وبيّنت أن الخطة الموسمية لموسم العمرة والزيارة تركّز على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك، والتأكد من سلامة المنتجات، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية، والتحقق من عدم تخزين كميات من السلع بقصد التأثير في حركة العرض والطلب.

وأكّدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في الأسواق تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع والمواد الاستهلاكية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.