Icon

#يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة Icon الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال Icon سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا Icon التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان Icon أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة  Icon استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية Icon حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات Icon مسجد الجمعة.. موضع أول صلاة جمعة في المدينة المنورة Icon خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لمتابعة توافر السلع والتأكد من سلامتها

التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل الفرق الرقابية في وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثّفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خططها الموسمية المتزامنة مع موسم العمرة، والزيارة للمسجد النبوي لعام 1447هـ، ومع توافد الزوّار إلى المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة توافر السلع والتأكد من سلامتها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وتهدف الجولات إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمخالفة للمواصفات، إلى جانب تهيئة السبل اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

قد يهمّك أيضاً
متى يحق استرجاع السلعة؟ توضيح مهم من وزارة التجارة

متى يحق استرجاع السلعة؟ توضيح مهم من وزارة التجارة

التجارة توضح حقوق المستهلك وضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

التجارة توضح حقوق المستهلك وضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

وأوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية نفّذت (11,857) زيارة ميدانية على منافذ البيع منذ بداية شهر رمضان المبارك، وباشرت (2,180) بلاغًا، وطبّقت (241) مخالفة فورية على منشآت تجارية مخالفة.

وبيّنت أن الخطة الموسمية لموسم العمرة والزيارة تركّز على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك، والتأكد من سلامة المنتجات، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية، والتحقق من عدم تخزين كميات من السلع بقصد التأثير في حركة العرض والطلب.

وأكّدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في الأسواق تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع والمواد الاستهلاكية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد