التحذير من تصوير أو تداول المقاطع المرتبطة بالأحداث الأمنية ضمن توجيهات خطبة الجمعة

أصدر عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء 14 رمضان 1447هـ، توجيهًا إلى أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، الموافق 17 رمضان 1447هـ، للحديث عن وجوب شكر الله تعالى على نعمة الأمن والطمأنينة التي تنعم بها المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على أهمية تجنب الخوض في الأحداث والأزمات، والانشغال بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم.

وتضمن التوجيه عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها التذكير بعظيم شأن نعمة الأمن والاستقرار ووجوب شكر الله عليها، استنادًا إلى قوله تعالى: (لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ)، والتنبيه إلى خطورة نشر الشائعات أو التسرع في تداول الأخبار دون تثبّت، لما في ذلك من مخالفة للهدي النبوي القائم على التحقق وتحري الصدق.

كما شدد التوجيه على النهي عن الخوض في الأحداث والأزمات عبر المجالس أو منصات التواصل الاجتماعي، وترك معالجة هذه القضايا لأهل الاختصاص ومن ولاهم الله الأمر، مع الاستدلال بقوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ…)، وبالحديث النبوي الشريف: (مِن حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه).

وتضمن التوجيه كذلك التحذير من تصوير أو تداول المقاطع المرتبطة بالأحداث الأمنية، لما قد يترتب على ذلك من نشر الخوف وإثارة البلبلة وتعريض الأنفس والمصالح للخطر، فضلًا عن احتمال استغلالها بما يضر بأمن المجتمع.

ودعا الوزير إلى الإكثار من الدعاء بحفظ القيادة والوطن من كل سوء، وأن يديم الله على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ جنودها المرابطين ويوفقهم ويسدد خطاهم.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على بيان المنهج الشرعي في التعامل مع المستجدات، وتفعيل دور المنبر في تعزيز الوعي الشرعي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في حماية المجتمع من أسباب الفتنة، ويعزز وحدة الصف والاجتماع خلف القيادة الرشيدة.