التخصصي ينجح في إجراء عملية سحب القولون بتقنية سونسن لطفل عمره عامين

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في إجراء عملية سحب القولون بتقنية “سونسن” وذلك باستخدام الجراحة الروبوتية، وهي تقنية تقوم على استئصال جزء من القولون يفتقر إلى الخلايا العصبية ثم إعادة توصيل الجزء السليم، لطفل يبلغ من العمر عامين ويزن نحو 10 كيلوجرامات كان يعاني من داء “هيرشسبرونغ”، وهو اضطراب خلقي نادر يعيق حركة الأمعاء بصورة طبيعية، ما يحدّ من قدرتها على أداء وظيفتها وقد يتفاقم في بعض الحالات إلى انسداد معوي.

وتتسم هذه العمليات بدرجة عالية من التعقيد عند إجرائها للأطفال، نظرًا لضيق الحوض وصغر المساحة المتاحة للعمل الجراحي، إضافة إلى قرب الأعصاب والعضلات والأوعية الحيوية المرتبطة بوظيفة الإخراج من موضع التدخل، ما يتطلب دقة كبيرة في التعامل مع الأنسجة المحيطة والمحافظة على سلامتها بما يدعم تحقيق نتائج علاجية مستقرة بعد العملية.

وتُعد تقنية “سونسن” من الإجراءات الجراحية المعتمدة في علاج هذه الحالة، حيث تتيح معالجة سبب المشكلة عبر إزالة الجزء المتأثر وتمكين الجزء السليم من أداء وظيفته بصورة طبيعية، وقد أتاح استخدام الجراحة الروبوتية في هذه العملية تنفيذ التدخل بدقة عالية ورؤية أوضح لموضع العملية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنهج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تبني التقنيات الطبية المتقدمة وتوظيفها في علاج الحالات المعقدة، بما يُسهم في تطوير جودة الرعاية التخصصية وتعزيز نتائجها.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 12 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2026، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Brand Finance) لعام 2025، وأُدرج ضمن قوائم مجلة “نيوزويك” لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات المتخصصة لعام 2026.