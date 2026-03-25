التربيع الأول لقمر شهر شوال يزين سماء المملكة

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم طور التربيع الأول لقمر شهر شوال لعام 1447هـ، في مشهد فلكي لافت جذب أنظار المهتمين برصد الظواهر السماوية وهواة التصوير الفلكي.

ويُعد التربيع الأول أحد الأطوار الرئيسية للقمر، حيث يظهر نصفه مضاءً بوضوح نتيجة وقوعه بزاوية قائمة تقريبًا بين الأرض والشمس، ما يجعله بارزًا في السماء مع بداية الليل، ويتيح فرصة مثالية للرصد بالعين المجردة أو باستخدام المناظير والتلسكوبات.

ويمثل هذا الطور يُمثل مرحلة انتقالية في دورة القمر الشهرية، إذ يزداد الجزء المضيء تدريجيًا وصولًا إلى طور البدر، مشيرين إلى أن سطح القمر في هذه المرحلة يُظهر تفاصيله بشكل أوضح، خاصة الفوهات والتضاريس، نتيجة تباين الظلال على حد الفاصل بين الجزء المضيء والمظلم.