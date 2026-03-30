التسجيل في البرنامج التدريبي لإدارة الوثائق والمحفوظات حتى هذا الموعد

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فتح باب التسجيل في النسخة الحادية عشرة من البرنامج التدريبي ”إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية“، على أن يستمر التسجيل حتى 21 مايو القادم، فيما ينطلق البرنامج في 7 يونيو المقبل.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية وتأهيلهم على أسس علمية ومهنية للتعامل مع الوثائق والمحفوظات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تطوير آليات الحفظ والتنظيم وضمان الاستفادة المثلى من الوثائق والمحفوظات.