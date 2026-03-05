التعاون الإسلامي تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لـ تركيا وأذربيجان

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية بصاروخ باليستي، وجمهورية أذربيجان بطائرتَين مسيّرتَين، معبرة عن استنكارها استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع جمهوريتي تركيا وأذربيجان، ووقوفها إلى جانبهما في حماية سيادتهما وصون أمنهما واستقرارهما.
ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن استهداف الدول الأعضاء أو تهديد أمنها يشكل خرقًا لمبادئ القانون الدولي ويتعارض مع أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل.