التعاون يتغلب على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين

تغلَّب فريق التعاون على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة (25) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجَّل لفريق التعاون اللاعب روجر مارتينيز هدف التقدُّم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة (45+4)، فيما سجَّل اللاعب فرناندو باتشيكو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (59)، قبل أن يتمكَّن روجر مارتينيز من تعزيز النتيجة بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة (63).

وسجَّل لفريق الفتح اللاعب جيفرسون راموس عند الدقيقة (68)، وأضاف علي المسعود الهدف الثاني عند الدقيقة (90).

وبهذا الانتصار رفع فريق التعاون رصيده إلى (44) نقطة في المركز الخامس، فيما بقي فريق الفتح على رصيده السابق (28) نقطة في المركز العاشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.