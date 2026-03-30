التعليم: 3 معايير تحسم الترقيات الإدارية والتقديم عبر “مسار”

أوضحت وزارة التعليم تفاصيل الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لترقية شاغلي الوظائف الإدارية للمراتب من الثالثة عشرة فما دون لعام 2026م، مؤكدة أن استقبال الطلبات سيبدأ من تاريخ 7 يونيو 2026م وحتى 22 يونيو 2026م.

طريقة وموعدالتقديم

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيكون متاحاً حصراً عبر منصة ”مسار“ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددة على أن الموعد النهائي لاستكمال كافة معايير المفاضلة وشروط الترقية هو تاريخ إغلاق التقديم في 22 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حوكمة إجراءات الترقيات وشفافيتها لجميع الموظفين المستحقين في قطاعات الوزارة المختلفة.

تفاصيل وآلية المفاضلة

وبينت وزارة الوزارة أن عملية التقديم تتطلب الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني إلى منصة مسار، واختيار أيقونة ”تحديد الرغبات الوظيفية“ التي ستظهر للموظف جميع الفرص المتاحة لمفاضلته.

ويتم اختيار الوظائف بالضغط على علامة “+” لتنتقل إلى قائمة الرغبات المختارة، مع إمكانية تعديل هذه الرغبات أو حذفها طوال فترة الإعلان.

ونبهت الوزارة الموظفين إلى عدم وجود أيقونة ”حفظ“ أو ”إرسال“، حيث يُعتبر مجرد اختيار الرغبات في النظام بمثابة التقديم الفعلي والنهائي، ولن يتمكن الموظف من التنازل عن الترقية بعد صدور القرار الرسمي.

3 معايير للمفاضلة

كذلك أعلنت التعليم عن اعتماد ثلاثة معايير أساسية للمفاضلة تختلف باختلاف المرتبة، حيث خُصص للمراتب «11-12-13» معيار تقييم الأداء الوظيفي بنسبة 30%، وبرامج التطوير والتدريب بنسبة 40%، واختبار الكفايات القيادية بنسبة 30%.

أما المراتب العاشرة فما دون، فتشترك في وزني الأداء والتدريب، بينما يرتكز المعيار الثالث لها على العمل التطوعي والمبادرات بنسبة 30%.

ولفتت التعليم، إلى أنه في حال تساوي النقاط، يتم اللجوء للعناصر المرجحة التي تبدأ بالأعلى في تقييم الأداء، ثم الأقدم في تاريخ التعيين، ثم الأعلى في برامج التدريب.

كما دعت الوزارة الموظفين الذين تظهر لهم رسائل ”أنت غير مؤهل“ أو عدم وجود وظائف مطروحة، إلى التأكد من استيفاء شروط شغل الوظيفة، حيث يعني ذلك عدم توفر وظيفة مناسبة للمؤهل أو المرتبة حالياً، وفي حال وجود تحديات تقنية في المنصة، وجهت الوزارة برفع بلاغ رسمي عبر أيقونة ”الشكاوى والبلاغات“ في صفحة المستفيد بموقع وزارة الموارد البشرية مع إرفاق صورة الخطأ.

وأكدت التعليم أن الترقية ستكون نافذة في مقر العمل الحالي للموظف، وسيتم الإعلان عن أي تنظيمات إضافية مستقبلاً عبر القنوات الرسمية.

نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي

وقبل أسابيع أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) – الفترة الثانية. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه تم الإعلان عن النتائج بتاريخ الاثنين 9 مارس 2026م عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام.