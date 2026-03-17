التهاني والتبريكات تنهال على تركي بن سلمان

تفاعل واسع شهدته منصة إكس عقب الإعلان عن عقد قران الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز على الأميرة مها بنت مشعل بن خالد بن فهد بن فيصل بن فرحان، حيث انهالت التهاني والتبريكات في مشهد عكس المحبة والتقدير وحجم التفاعل المجتمعي مع المناسبة.

ووجه الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود تهنئة بهذه المناسبة السعيدة، وكتب على حسابه بموقع إكس :”أُبارك لإبنتي الغالية وإبنة شقيقتي الصُغرى الأميرة مها بنت مشعل بن خالد بن فهد بن فيصل بن فرحان عقد قرانها من صاحب السمو الملكي الأمير الجليل تركي بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجاءت التهاني التي رصدتها “المواطن“، بمضامين تعبّر عن الدعاء والتمنيات بحياة زوجية سعيدة، حيث تداول المستخدمون نصوص التهنئة التي باركت لسموه هذه المناسبة، ومن بينها: “نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد قرانه من كريمة صاحب السمو الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، سائلين الله أن يبارك لكم ويجعلها حياة مليئة بالسعادة والمودة، ويرزقكم التوفيق والذرية الصالحة”.