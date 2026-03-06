الجاسر: مطارات السعودية تستقبل رحلات الناقلات الخليجية بانتظام وتوفر تسهيلات تشغيلية كاملة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن مطارات المملكة تواصل استقبال وتشغيل رحلات الناقلات الخليجية بشكل منتظم، مع توفير جميع التسهيلات التشغيلية التي تضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة تنقل المسافرين.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي بتمكين من القيادة، ويعكس روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن منظومة الطيران المدني في المملكة عملت على تيسير الإجراءات التشغيلية وتوفير رحلات إضافية لخدمة الأشقاء في دول الخليج.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس كفاءة التنسيق المشترك بين دول المجلس، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمحور رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.
وبيّن الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على دعم الحركة الجوية الإقليمية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.