الجاسر: مطارات السعودية تستقبل رحلات الناقلات الخليجية بانتظام وتوفر تسهيلات تشغيلية كاملة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن مطارات المملكة تواصل استقبال وتشغيل رحلات الناقلات الخليجية بشكل منتظم، مع توفير جميع التسهيلات التشغيلية التي تضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة تنقل المسافرين.

تيسير الإجراءات التشغيلية

وأوضح أن هذا الدعم يأتي بتمكين من القيادة، ويعكس روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن منظومة الطيران المدني في المملكة عملت على تيسير الإجراءات التشغيلية وتوفير رحلات إضافية لخدمة الأشقاء في دول الخليج.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس كفاءة التنسيق المشترك بين دول المجلس، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمحور رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.

وبيّن الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على دعم الحركة الجوية الإقليمية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.